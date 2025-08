E o Game do 100 também é sobre família. Márcio Camara se abriu um pouco e revelou o motivo principal de estar no jogo: seu filho João Paulo, portador de uma doença rara e que atualmente está em cadeira de rodas. O sonho de Márcio é construir uma casa mais ampla para ajudar na necessidade dos filhos.



