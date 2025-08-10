Logo R7.com
Matheus se desespera e não completa prova de empilhar latas

Na segunda prova do dia, participantes precisaram ter tranquilidade

Game dos 100|Do R7

Todo mundo sabe que “mar calmo, não faz bom marinheiro”. Mas, para passar de fase, os competidores precisaram permanecer tranquilos, já que precisaram empilhar latas em um prato, que estava sob um refratário água. Parece fácil, mas alguns participantes tiveram muita dificuldade! A disputa final ficou entre Matheus Prado e Wellington Sérbia, que depois de errar inúmeras vezes, conseguiu empilhar. Assim, o influenciador Matheus Prado foi o 32º eliminado do game.

