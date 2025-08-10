Mc Mello conta com sorte e se classifica para a próxima prova

E mais uma vez, as brincadeiras de criança voltaram ao campo de prova do Game dos 100! Dessa vez, os competidores precisaram fazer aviões de papel e, depois disso, joga-los para que eles pousem em uma mesa. Enquanto alguns tiveram facilidade com a montagem do avião, outros, não sabiam nem fazer a dobra dos papéis. A prova foi chegando ao final e ficou entre Diamante e Mc Mello. E em um arremesso diferente, onde o avião deu até um rodopio no ar, a artista conseguiu acertar a mesa e se classificou. Com isso, Diamante se tornou o 35º eliminado.



