Melhores amigos, Regina e Di Campagnolli se enfrentam por vaga; ator é eliminado

Uma pescaria um tanto quanto diferenciada. Esta foi a sexta prova deste domingo (31). Os participantes precisaram levar três patinhos para o pote com um anzol, que estava preso na cintura dos jogadores. Quis o destino que os melhores amigos Di Campagnolli e Regina Schazzitt se enfrentassem por uma vaga na próxima fase. Ambos estavam com dificuldades com o último pato, até que Regina conseguiu, levou o pato para o pote. Assim, Di Campagnolli se tornou o 66º eliminado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!