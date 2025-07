Ao que parece, o Game dos 100 não é só sobre jogo e disputa. É o que demonstra Michael Calansans e Carla Moraes. Questionados por Márcia Fu, a dupla disse que está com sorte no jogo e também no amor! Os dois até deram um beijo para as câmeras do programa.



