Muita força e pouco jeito: Ângela Bismarchi se despede do Game dos 100
Para avançar de fase, os participantes precisaram passar bolinhas de um galão para o outro
A segunda prova deste domingo (31) foi de estratégia. Os participantes precisaram passar bolinhas de um galão para o outro para garantir vaga na próxima etapa. Nesta atividade, o mais importante era encontrar uma fórmula, já que o 'jeitinho' superava a força. E foi esse detalhe que faltou para Ângela Bismarchi. A psicanalista tentou transferir as bolinhas de um galão para o outro na base da força, se perdeu e não concluiu a prova, tornando-se a 62ª eliminada.
