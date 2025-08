Nelson Neves se 'enrola' em prova com fio e se despede do Game dos 100

Nesta prova, os jogadores precisaram ser criativos para avançar de etapa. Mesmo parecendo simples, os jogadores alertaram para a dificuldade de coordenação motora. A parte mais difícil era desenrolar o fio do carretel, o que custou tempo para Ray e Nelson, os últimos participantes da prova. Com a tensão tomando conta, ficou difícil de dar o nó no óculos de palhaço. Nelson Neves se enrolou e foi o 28º eliminado do Game dos 100.



