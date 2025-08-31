Logo R7.com
Nervosismo atrapalha e Rei da Manga é eliminado; Ray Erlich ganha R$ 1 mil

Os integrantes do jogo precisaram preencher uma mesa com peças de dominó

Game dos 100|Do R7

33 participantes restaram, e para passar de fase, os integrantes do jogo precisaram preencher uma mesa com peças de dominó. Para acirrar a disputa, a prova estava valendo R$ 1 mil! E com uma estratégia afiada, Ray Erlich foi a primeira a terminar e levou o valor para casa. A tensão tomou conta do campo de provas e a disputa ficou entre Rei da Manga e Ray Diniz. Os dois competidores tremiam muito e derrubavam as peças, até um momento em que Ray se concentrou e concluiu a atividade. Para o Rei da Manga, foi o fim e o feirante se tornou o 68º eliminado da competição.

