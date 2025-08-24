No lounge, Alisha explica a importância da conexão com sua mãe

Para os competidores, o momento no lounge é importante por diversas razões. Desde descanso, até a recarga de energia. É o que explicou Alisha. A modelo mostrou para o público que a conexão com sua mãe é de onde ela tira forças para continuar no Game dos 100 em busca dos R$ 300 mil. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!