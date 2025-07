Nona prova pediu muito fôlego e controle dos participantes

A nona prova do Game dos 100 foi, literalmente, de tirar o fôlego! Isso porque os jogadores precisaram assoprar um copo, para tirar uma bolinha que estava dentro dele. Para passar de fase, os participantes precisavam fazer isso três vezes. Cada um com uma tática, cada um com o seu fôlego. Com o afunilamento da prova, os jogadores foram ficando com a adrenalina cada vez maior e com menos ar para soprar. Ana Lúcia demonstrou dificuldade desde o começo e não conseguiu tirar nenhuma bolinha do copo. Com isso, a manicure foi a nona eliminada da competição.



