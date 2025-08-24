Poliana Roberta se atrasa, perde o 'trem' e é eliminada do Game dos 100

A penúltima prova foi inspirada nos trenzinhos humanos das festinhas. Contudo, no Game dos 100, as coisas são diferentes e o desafio é equilibrar uma bola entre uma pessoa e outra! Se a bola cair, o grupo precisa voltar para a posição anterior. A disputa final ficou entre o casal Táila e João, e Poliana. No início da última bateria, Poliana errou, precisou voltar do começo e se atrasou. Assim, ela não concluiu o desafio e se tornou a 58ª eliminada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!