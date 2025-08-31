Ray Diniz e Aline Golias fazem corrida emocionante por classificação no Game dos 100

Na terceira prova do dia, os participantes precisaram 'virar o rolo'. Ou seja: um dos integrantes da dupla estava enrolado com 50 metros de fita e o objetivo do outro colega de equipe era tirar a fita dele enrolando no próprio corpo. Com o desenrolar da prova, diversos participantes caíam no chão por conta de tontura, o que dificultava ainda mais a execução. Na primeira etapa, Ray Diniz e Aline Golias foram as últimas e para garantir uma vaga na próxima prova, elas fizeram uma corrida de tapetes. As duas deram uma boa largada, mas Ray disparou e conseguiu se classificar. Já para Aline, foi o fim da linha e a influenciadora se tornou a 63ª eliminada.



