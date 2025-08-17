Regina busca virada espetacular e elimina Mari Belém

A quinta prova do Game dos 100 deste domingo (17) simulou uma sala de aula e os jogadores precisaram construir um cubo com cotonetes, parafina e vaselina. Esse é aquele tipo de prova que cada jogador tem sua estratégia. Quanto mais mexiam com a vaselina, mais tinham dificuldades e a tensão começou a tomar conta do campo de prova. O final foi digno de Game dos 100: depois de desistir e recomeçar seu cubo do zero, Regina buscou uma virada incrível e completou o desafio antes de Mari Belém, que se tornou a 44ª eliminada.



