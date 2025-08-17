Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Regina busca virada espetacular e elimina Mari Belém

Jogadores precisaram construir um cubo com cotonetes e parafina

Game dos 100|Do R7

A quinta prova do Game dos 100 deste domingo (17) simulou uma sala de aula e os jogadores precisaram construir um cubo com cotonetes, parafina e vaselina. Esse é aquele tipo de prova que cada jogador tem sua estratégia. Quanto mais mexiam com a vaselina, mais tinham dificuldades e a tensão começou a tomar conta do campo de prova. O final foi digno de Game dos 100: depois de desistir e recomeçar seu cubo do zero, Regina buscou uma virada incrível e completou o desafio antes de Mari Belém, que se tornou a 44ª eliminada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • game-dos-100

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.