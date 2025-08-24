Renan Oliveira se perde em prova simples e dá adeus ao Game dos 100

A segunda prova do Game dos 100 deste domingo (24) é um clássico das brincadeiras infantis: pegar as bolinhas coloridas com uma colher na boca e levá-las do pratinho até o recipiente sem deixá-las cair. Assim, um a um os participantes foram concluindo a atividade. Enquanto para uns a prova foi simples, para outros nem tanto. Renan Oliveira e Ângela Bismarchi ficaram por último e elevaram a tensão dentro do campo de prova. Contudo, o modelo não pegou a manha da prova, se atrapalhou todo para concluir e se tornou o 51º eliminado.



