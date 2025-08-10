Renata manuseia lanterna de forma errada e é eliminada

Na sexta prova da semana, os participantes precisaram ficar espertos nas posições das pilhas. Isso porque eles precisaram colocar as baterias em uma lanterna até fazer ela funcionar. Contudo, os jogadores estavam às cegas, já que não tinham visão das pilhas. De forma estratégica, os competidores foram passando pela prova e ficou entre Renata e Blade a decisão de quem seria eliminado. Renata se desesperou por não conseguir tirar as pilhas da lanterna, o que foi bom para Blade, que teve tempo de fazer a prova com calma. Assim, Renata se tornou a 36ª eliminada da competição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!