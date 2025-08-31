Samantha fica às cegas, não encontra lanterna e dá adeus ao Game dos 100

40 participantes, 10 provas e apenas um sonho: se manter na busca pelos R$ 300 mil! E o primeiro teste foi de tirar o fôlego. Os participantes tiveram que encontrar lanternas espalhadas pelo cenário. Parecia simples, mas no Game dos 100 não existe moleza, e os jogadores tiveram que fazer a prova vendados. Um a um, os participantes foram se classificando, e a tensão final ficou entre Regina Schazzitt e Samantha Shara. As duas participantes reviraram todo o campo de prova, e quando parecia impossível, Regina encontrou a lanterna dentro de um sapato. Com isso, Samantha se tornou a primeira eliminada neste domingo (31) e a 61ª eliminada do Game dos 100.



