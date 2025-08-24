Samuel Simões e Papai do TikTok disputam a permanência em prova de pescaria

Como diz o ditado: se está nervoso, vai pescar! E assim foi a terceira prova desta edição. Utilizando pequenas varas, os competidores precisaram engancharam os anzóis em suas garrafas, fazendo com que a bebida ficasse de pé. Em um desafio de tiro curto, a paciência era a chave do sucesso. Mas Samuel Simões e o Papai do TikTok não tiveram tanta calma assim. Os dois tentaram a todo custo equilibrar a garrafa, mas o influenciador se saiu melhor. Com isso, Samuel Simões se tornou o 52º eliminado da competição.



