Semille culpa ansiedade pelo resultado da última prova deste domingo (24)

A última prova do Game dos 100 deste domingo (24) exigiu talentos circenses! Cada participante teve que equilibrar um pires e uma xícara em cima de uma varinha. A cada sinal sonoro, uma nova varinha era acrescentada na base do suporte. O objetivo era não deixar os objetos caírem. Os participantes precisaram ter sangue frio para não desequilibrar. Precisou de cinco efeitos sonoros para que Semille perdesse o equilíbrio da xícara, tornando-se a 59ª eliminada.



