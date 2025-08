Sonho por projeto social é adiado e Tamares Nascimento é eliminada

Os 80 participantes restantes precisaram de atenção na primeira prova da semana do Game dos 100. Nesta atividade, os jogadores deveriam encontrar um par de rosas para avançar para a próxima etapa. A prova foi o puro caos, com os participantes se jogando de cabeça no feno para procurar as rosas. Enquanto uns são afobados, outos são espertos, e Ovelha usou uma estratégia inteligente para achar as rosas. A disputa final ficou entre Ray e Tamares, que procuravam em todo canto, e não achavam a última rosa. Com isso, Tamares se torna a 21ª eliminada do Game dos 100 e sonho por projeto social precisou ser adiado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!