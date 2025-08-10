Thais vacila e dá adeus aos Game dos 100

Para se classificar para o próximo domingo, a prova era simples: achar a tampa com seu nome e encontrar o pote correspondente. A correria tomou conta do campo de provas, e a gentileza ficou de fora. Isso ficou claro na parte final da prova, quando ficaram apenas Regina, Táila e Thais. Uma confusão se instaurou e Thais não conseguiu concluir a atividade, tornando-se a 40ª eliminada do Game dos 100!



