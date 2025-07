Vanessa falha na mira e é a 19° eliminada da competição

Disputa individual é a máxima do Game dos 100! Dessa vez, envolve uma cesta e um frisbee. Os participantes precisaram acertar o círculo, contudo, o que parece fácil, não é! O frisbee faz muita curva e dificultou ainda mais a vida dos jogadores. A última vaga para a etapa seguinte foi disputada com muita emoção entre Renata Stapf e Van Kurashiki. E com um jeito meio desajeitado, Renata acertou e eliminou Vanessa do Game dos 100!



