Vendados em busca do sonho! Confira a décima prova do Game dos 100

A décima prova do Game dos 100 testou o tato dos jogadores! Os participantes, todos vendados, precisaram encontrar, com base no tato e noção de espaço, um pódio no meio da sala de provas! Para ganhar o passaporte para o próximo programa, os competidores precisavam evitar a principal regra do Game dos 100: não ser o último colocado nas provas. Contudo, o físico invejável para alguém de 71 anos, não foi o suficiente para que Jorge Samurai continuasse no game show e ele foi décimo eliminado.



