Wender se perde na palha, não encontra agulha e é eliminado do Game dos 100

A nona prova do Game dos 100 deste domingo (17) trouxe consigo um ditado popular. Os jogadores precisaram encontrar uma agulha no palheiro. Esse foi o tipo de prova rápida, sem muita dificuldade para os jogadores. Quem derrubou a palha no chão teve mais dificuldades em encontrar a agulha. A disputa final ficou entre Wender e JP Mantovani, e ambos estavam perdidos no meio de tanta palha. Depois de tanto vasculhar, JP encontrou a agulha no chão e se classifiou para a próxima etapa. Já Wender se perdeu no palheiro, não achou a agulha e se tornou o 48º eliminado do Game dos 100.



