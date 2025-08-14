Agosto Lilás reforça combate à violência doméstica no Brasil
Mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por anos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A campanha Agosto Lilás intensifica os esforços contra a violência doméstica no Brasil. Dados mostram que mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano antes de buscar ajuda. Em São Paulo, até julho deste ano, foram registradas 243 mil chamadas de emergência, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Priscilla Cazarine, comerciante que superou um relacionamento abusivo após quase um ano buscando informações, destaca a importância do apoio da Polícia Militar. A PM orienta sobre aplicativos de segurança e serviços de apoio à mulher em situação de risco.
Além disso, a central de emergência da Polícia Militar lida com chamadas codificadas diariamente, onde vítimas usam palavras substitutas para comunicar perigo iminente sem alertar os agressores. A campanha Agosto Lilás reforça a urgência de medidas eficazes para proteger as vítimas e erradicar a violência doméstica.
Qual é o objetivo da campanha Agosto Lilás?
A campanha Agosto Lilás intensifica os esforços contra a violência doméstica no Brasil.
Quantas mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano?
Dados mostram que mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano antes de buscar ajuda.
Como a Polícia Militar auxilia vítimas de violência doméstica?
A Polícia Militar orienta sobre aplicativos de segurança e serviços de apoio às mulheres em situação de risco, e lida com chamadas codificadas, onde vítimas usam palavras substitutas para comunicar perigo iminente.
Qual foi o aumento das chamadas de emergência em São Paulo em comparação ao ano anterior?
Em São Paulo, até julho deste ano, foram registradas 243 mil chamadas de emergência, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Veja também
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Hoje em Dia playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!