Agosto Lilás reforça combate à violência doméstica no Brasil Mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por anos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A campanha Agosto Lilás intensifica o combate à violência doméstica no Brasil.

Mais de 20% das mulheres agredidas vivem com seus agressores por mais de um ano antes de buscar ajuda.

Em São Paulo, houve um aumento de 11% nas chamadas de emergência relacionadas à violência doméstica em relação ao ano anterior.

A Polícia Militar oferece apoio e orientações sobre segurança, incluindo chamadas codificadas para vítimas em perigo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A campanha Agosto Lilás intensifica os esforços contra a violência doméstica no Brasil. Dados mostram que mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano antes de buscar ajuda. Em São Paulo, até julho deste ano, foram registradas 243 mil chamadas de emergência, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Priscilla Cazarine, comerciante que superou um relacionamento abusivo após quase um ano buscando informações, destaca a importância do apoio da Polícia Militar. A PM orienta sobre aplicativos de segurança e serviços de apoio à mulher em situação de risco.

Além disso, a central de emergência da Polícia Militar lida com chamadas codificadas diariamente, onde vítimas usam palavras substitutas para comunicar perigo iminente sem alertar os agressores. A campanha Agosto Lilás reforça a urgência de medidas eficazes para proteger as vítimas e erradicar a violência doméstica.

Qual é o objetivo da campanha Agosto Lilás?

A campanha Agosto Lilás intensifica os esforços contra a violência doméstica no Brasil.

‌



Quantas mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano?

Dados mostram que mais de 20% das mulheres agredidas convivem com seus agressores por mais de um ano antes de buscar ajuda.

Como a Polícia Militar auxilia vítimas de violência doméstica?

A Polícia Militar orienta sobre aplicativos de segurança e serviços de apoio às mulheres em situação de risco, e lida com chamadas codificadas, onde vítimas usam palavras substitutas para comunicar perigo iminente.

‌



Qual foi o aumento das chamadas de emergência em São Paulo em comparação ao ano anterior?

Em São Paulo, até julho deste ano, foram registradas 243 mil chamadas de emergência, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Veja também

‌



Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Hoje em Dia playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (14) Dr. Bactéria ensina truques para deixar o banheiro limpo e cheiroso Violência contra a mulher: Brasil registra mais de 400 denúncias por dia no 180 em apenas sete meses Dois homens são baleados por ladrões de alianças em Osasco (SP) Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13) Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (13) Torta salgada é o tema do Desafio Final na Batalha das Receitas desta quarta (13) Iran Malfitano e Thaís Pacholek participam da Batalha das Receitas desta quarta (13) Desafio do Chef: Participantes preparam tortilla espanhola em apenas 20 minutos Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (12) Você e o Doutor: Entenda a importância das vitaminas e os problemas causados pela falta delas Operação mira esquema que teria desviado 550 toneladas de cafeína para o tráfico de drogas Denúncias de negligência em clínicas de repouso preocupam familiares de idosos e dependentes Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (11) Influenciadora e cantora de funk denuncia marido por agressão em Goiânia (GO) Casal é baleado após intervir em assalto em Embu das Artes, na Grande São Paulo Porteiro impede fuga de adolescente que roubou celular em Belo Horizonte Influenciadores digitais que promoviam jogos de azar são alvos de operação da polícia O Segredo da Receita: Aprenda a preparar um delicioso nhoque à la cachaça Bombou nas redes: Menina de 2 anos viraliza na internet ao reclamar sobre as praias de Portugal

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!