Assaltos em Osasco deixam dois homens feridos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois homens em Osasco foram baleados em assaltos ocorridos em 24 horas.

Criminosos em motos tinham como alvo as alianças das vítimas.

O primeiro incidente resultou na captura do assaltante após o ataque a um idoso.

O segundo homem, de 38 anos, foi ferido em uma luta corporal e o criminoso ainda está foragido.

Em Osasco, na Grande São Paulo, dois homens foram baleados durante assaltos em um intervalo de 24 horas. As vítimas foram abordadas por criminosos em motos, que tinham como alvo as alianças que usavam.

O primeiro incidente envolveu um idoso que passeava com seu cachorro quando foi surpreendido por um assaltante de moto. Ele foi baleado na cabeça, mas o suspeito foi capturado após uma denúncia à polícia.

No segundo caso, um homem de 38 anos também foi atacado enquanto caminhava com seu cachorro. Ele reagiu ao assalto, resultando em uma luta corporal durante a qual foi atingido por três tiros. O criminoso deste segundo caso ainda não foi localizado.

