Batalha das Receitas: famosos preparam tortilla espanhola em vinte minutos Iran Malfitano e Furmiga enfrentaram Thaís Pochalek e Rubens Pochalek no terceiro episódio da nova temporada Hoje em Dia|Do R7 13/08/2025 - 14h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iran Malfitano e seu amigo Furmiga enfrentaram a atriz Thaís Pacholek e seu pai no terceiro episódio do Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

A nova temporada do Batalha das Receitas está pegando fogo! E o terceiro episódio foi sobre tortas. Sob a supervisão dos Chefs Guga Rocha e Fernando Martins, Iran Malfitano e seu amigo Furmiga enfrentaram a atriz Thaís Pochalek e seu pai Rubens em um teste de fogo: fazer uma deliciosa tortilla espanhola em apenas 20 minutos. Quem você acha que se deu melhor nesse desafio? Confira!

E se você quiser fazer uma tortilla como a Iran e seu amigo, não deixe de anotar a deliciosa receita dada pelos nossos chefs!

Ingredientes:

1 batata grande;

1 cebola pequena;

3 ovos;

2 colheres (sopa) de creme de leite fresco;

3 colheres (sopa) de azeite;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

‌



1. Descasque a batata e corte em rodelas bem finas. Coloque numa panela, cubra com água e leve ao fogo alto. Quando começar a ferver, conte 3 minutos e desligue. Escorra e passe por água corrente para cessar o cozimento. Reserve.

2. Descasque e corte a cebola em rodelas bem finas.

‌



3. Numa tigela, quebre os ovos, junte o creme de leite e misture bem.

4. Numa frigideira antiaderente média, leve o azeite para esquentar. Quando estiver bem quente, refogue a cebola e as batatas. Tempere muito bem com sal e pimenta-do-reino.

‌



5. Regue a mistura de ovos com creme na frigideira. Abaixe bem o fogo e tampe a frigideira. Deixe cozinhar por uns 4 minutos. Destampe e passe uma espátula na lateral da frigideira para desgrudar a tortilla.

6. Levante a ponta da tortilla delicadamente para o ovo que ainda não está cozido escorra para baixo. Quando não tiver mais líquido em cima da tortilla, passe novamente a espátula nas bordas.

7. Coloque um prato sobre a frigideira e vire de uma vez. Escorregue a tortilla de volta para a frigideira e deixe dourar por mais 4 minutos. Transfira para um prato e sirva a seguir ou em temperatura ambiente.

Essa matéria é um oferecimento de Centrum.

Centrum é a marca número 1 de multivitamínicos do mundo e é a mais recomendada por médicos no Brasil. A nova fórmula do suplemento contém as vitaminas C,D,E, B1,B2,B5,B6 e magnésio para auxiliarem no metabolismo energético, garantindo mais energia e imunidade para você. Centrum Essencial foi desenvolvido para atender às principais necessidades dos brasileiros que não podem parar sua rotina agitada e garante nutrientes essenciais a um preço essencial de R$19,90*.

*preço por tempo limitado e exclusivo promocional para ação