Caminhoneiros brasileiros enfrentam nevascas na Argentina e Chile Motoristas aguardam liberação para seguir viagem no fim de semana Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h27 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h27 )

Nevasca deixa caminhoneiros brasileiros presos entre a Argentina e o Chile

Centenas de caminhoneiros brasileiros estão parados devido a intensas nevascas na Argentina e no Chile. O bloqueio das estradas, que deve durar até 7 de julho, impede a passagem dos motoristas, que enfrentam temperaturas de até -17°C. Em Paso de Jama, próximo a San Pedro de Atacama, muitos estão abrigados em postos de combustíveis.

A situação afeta principalmente motoristas do Paraná, além de caminhoneiros paraguaios. A polícia chilena está sobrevoando as áreas mais afetadas para prestar apoio, mas as condições climáticas dificultam as operações. No Brasil, entidades do setor de transportes acompanham a situação e buscam soluções em conjunto com autoridades argentinas e chilenas.

Os motoristas enfrentam dificuldades adicionais devido ao vento branco à noite, que desfaz os trabalhos realizados durante o dia para desobstruir as estradas.

Assista ao vídeo - Nevasca deixa caminhoneiros brasileiros presos entre a Argentina e o Chile

