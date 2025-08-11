Casal é baleado após tentar impedir assalto em Embu das Artes, na Grande São Paulo Vítimas estavam com crianças no carro e passam bem Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto em Embu das Artes.

Estavam acompanhados de três crianças no carro, incluindo dois filhos.

A mulher foi atingida na cabeça e o homem na costela, mas ambos estão fora de perigo.

Os criminosos fugiram em uma moto roubada e a polícia procura pelos suspeitos.

Em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto. Eles estavam com três crianças no carro, incluindo dois filhos e um amigo, a caminho de um shopping quando presenciaram o crime. O motorista jogou o carro contra os suspeitos, que reagiram atirando duas vezes.

Um dos tiros atingiu o homem na costela, mas não penetrou. A mulher foi baleada na cabeça; a bala passou entre o crânio e o couro cabeludo sem causar ferimentos graves. Ambos foram socorridos rapidamente e não correm risco de vida.

Os criminosos fugiram com uma moto roubada, deixando outra moto com placa adulterada no local. Esta foi apreendida pela polícia. O incidente ocorreu a cerca de 700 metros de uma delegacia local. As autoridades estão em busca dos suspeitos.

