Chef Guga Rocha explora culinária escandinava em São Paulo Bigotto, versão nórdica do risoto, é destaque em restaurante temático Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 16h48 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Segredo da Receita: Guga Rocha descobre reduto que oferece pratos fiéis ao cardápio escandinavo

O chef Guga Rocha visitou um restaurante em São Paulo que se especializa em pratos escandinavos. O local tem atraído a atenção dos paulistanos com a sua fiel representação da gastronomia nórdica, destacando o bigotto, uma variação do risoto feita com cevadinha.

Durante a visita, Guga Rocha foi recebido pela chef Denise Guerschman, que tem uma vasta experiência culinária adquirida durante seus dez anos na Noruega. Denise compartilhou detalhes sobre a preparação do salmão curado, uma técnica que utiliza uma combinação de açúcar e sal para preservar o peixe e intensificar seu sabor.

Além do bigotto, o restaurante oferece uma tábua com diversas iguarias nórdicas, permitindo que os visitantes experimentem um leque de sabores típicos da Escandinávia. A experiência gastronômica é um convite para os clientes conhecerem a riqueza e a tradição da culinária da região.

Assista ao vídeo - O Segredo da Receita: Guga Rocha descobre reduto que oferece pratos fiéis ao cardápio escandinavo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!