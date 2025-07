Chef Guga Rocha revela segredos da leitoa à pururuca em restaurante de São Paulo Restaurante premiado no Guia Michelin destaca-se com culinária brasileira autêntica Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 18h03 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h03 ) twitter

O Segredo da Receita: Veja como preparar uma deliciosa leitoa à pururuca

O chef Guga Rocha visitou um restaurante em São Paulo, liderado por Marcelo Corrêa Bastos e Nina Bastos, para aprender a preparar uma leitoa à pururuca. O local é prestigiado no Guia Michelin, refletindo sua excelência gastronômica.

Durante a visita, Guga Rocha explorou o conceito do restaurante, que combina influências brasileiras com técnicas internacionais. Marcelo explicou que a cozinha busca resgatar memórias afetivas e valorizar ingredientes locais.

A receita começa com uma marinada de coentro, pimenta de cheiro e cachaça, deixando a carne imersa por 24 horas. Em seguida, a leitoa é confitada em banha de porco para garantir maciez e crocância.

Finalizada no forno para pururucar a pele, a leitoa é servida com tutu de feijão e abacaxi assado, criando um contraste de sabores típicos brasileiros. O tutu utiliza feijão engrossado com farinha de mandioca ou milho, mantendo a textura dos grãos inteiros.

