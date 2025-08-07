Confira os bastidores de Renata Alves na Record! A apresentadora do Hoje em Dia mostrou para seus seguidores como é sua rotina agitada Hoje em Dia|Do R7 07/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Alves se preparando no camarim do programa Hoje em Dia Reprodução/ Canal Renata Alves

Entre camarim, maquiagem, gravações e muita correria, Renata Alves arranjou um tempinho para compartilhar com seus seguidores a sua rotina nos bastidores da Record. Confira!

A apresentadora ressaltou que uma das fontes da sua energia é Centrum. Centrum Essencial é o aliado dela na rotina: o multivitamínico nº1 do mundo é o mais recomendado pelos médicos no Brasil, agora na versão Essencial, com tudo que a gente precisa por apenas R$19,90!* Energia, imunidade e disposição pra encarar o dia com sorriso no rosto.

Essa matéria é um oferecimento de Centrum.

Centrum é a marca número 1 de multivitamínicos do mundo e é a mais recomendada por médicos no Brasil. A nova fórmula do suplemento contém as vitaminas C,D,E, B1,B2,B5,B6 e magnésio para auxiliarem no metabolismo energético, garantindo mais energia e imunidade para você. Centrum Essencial foi desenvolvido para atender às principais necessidades dos brasileiros que não podem parar sua rotina agitada e garante nutrientes essenciais.

*preço por tempo limitado e exclusivo promocional para ação