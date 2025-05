Conheça os segredos para preparar uma tradicional pamonha Prato, que pode ser doce ou salgado, conquistou os paulistanos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Segredo da Receita: Confira o passo a passo da produção de uma tradicional pamonha

O chef Guga Rocha visitou Dona Ziza e sua filha Geisi na zona sul de São Paulo para desvendar os segredos das pamonhas que conquistaram a cidade. Vindas de Goiás, mãe e filha compartilham a paixão pela receita tradicional que virou atração gastronômica entre os paulistanos.

Há nove anos em São Paulo, Dona Ziza e Geisi trouxeram consigo a tradição goiana das pamonhas feitas com milho crioulo, conhecido por seu sabor autêntico. O preparo envolve a seleção cuidadosa do milho, uso de equipamentos tradicionais para cortar as espigas e palha fervida para envolver a massa.

A diferenciação entre pamonha doce e salgada está no tempero. A versão doce leva açúcar e uma pitada de sal; já a salgada inclui pimenta biquinho e linguiça apimentada. Ambas são cozidas por cerca de 25 a 30 minutos, podendo ser recheadas com queijo ou goiabada.

A história de Dona Ziza e Geisi exemplifica como a culinária tradicional pode se adaptar mantendo suas raízes. O amor pela cozinha é um ingrediente fundamental que torna suas pamonhas uma experiência única.

‌



Assista em vídeo - O Segredo da Receita: Confira o passo a passo da produção de uma tradicional pamonha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!