Contrabando de armas desafia autoridades brasileiras Armas pesadas entram no país por rotas internacionais e interestaduais Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 11h28 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h28 )

RESUMO DA NOTÍCIA O contrabando de armas no Brasil está aumentando, com mais de 44.600 armas apreendidas de janeiro a maio.

São Paulo registrou a prisão de uma mulher transportando um fuzil AK-47 e uma pistola.

Armas entram principalmente do Paraguai através de rotas como Mato Grosso do Sul e a Via Dutra.

O tráfico de armas alimenta facções criminosas, intensificando a violência e a insegurança pública.

O contrabando de armas no Brasil tem aumentado significativamente, com frequentes apreensões de armamentos pesados em operações policiais. Em São Paulo, Paula Moraes da Silva foi presa transportando um fuzil AK-47 e uma pistola em uma mala. De janeiro a maio deste ano, mais de 44.600 armas foram apreendidas no país, destacando-se o Rio de Janeiro como líder nas apreensões de fuzis.

Grande parte das armas entra no Brasil através do Paraguai e segue pelo Paraná e Mato Grosso do Sul até chegar ao Rio de Janeiro. A Via Dutra é uma das principais rotas para o transporte ilegal de armamentos. Além disso, investigações revelaram a participação de quadrilhas internacionais.

O tráfico de armas é altamente lucrativo, com fuzis vendidos a preços elevados em comunidades do Rio de Janeiro. Esse comércio ilegal fortalece facções criminosas, resultando em violência urbana e insegurança pública nas cidades brasileiras.

