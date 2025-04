Coordenador de UPA no RJ é suspeito de fazer Pix para a filha com celular de paciente morto Transferência de R$ 767 foi feita para a filha do coordenador após morte de idoso Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h28 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h28 ) twitter

Coordenador de UPA do RJ é suspeito de fazer Pix para a filha com celular de paciente morto

O coordenador de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro foi demitido após ser acusado de usar o celular de Francisco Mendes Chaves, um paciente falecido, para transferir R$ 767 via Pix para a conta de sua filha. A transação ocorreu dois dias após a morte do idoso.

A Polícia Civil está investigando o caso, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma sindicância interna. O coordenador e sua filha já prestaram depoimento à polícia e enfrentam acusações de furto mediante fraude.

A família de Francisco, residente no Ceará e com poucos contatos no Rio de Janeiro, ainda não conseguiu recuperar o valor subtraído. As autoridades estão examinando se este incidente foi isolado ou se outras fraudes semelhantes podem ter ocorrido.

