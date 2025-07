Coyote, o cão paraquedista que faz história na PM de São Paulo Cão policial é pioneiro em salto de paraquedas no Brasil Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h19 ) twitter

Julinho Casares visita o canil da PM de SP e mostra como são treinados os cães policiais

O canil da Polícia Militar de São Paulo abriga cães especializados em missões táticas complexas. Entre eles está Coyote, conhecido por ser o primeiro cão policial do Brasil a realizar um salto de paraquedas. Coyote integra a equipe de intervenções táticas, participando de operações que demandam habilidades como adaptação a grandes alturas.

O canil central conta com 37 cães treinados sob a supervisão do Capitão Lemos e é parte de uma força total de 270 cães distribuídos pelo estado. Os animais são escolhidos com base em comportamento e saúde adequados para as operações policiais.

O treinamento inclui atividades como rapel e adestramento para situações de crise, preparando os cães para atuar em cenários de risco. Coyote foi selecionado por sua aptidão às alturas e já participou de várias operações com o Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT).

A saúde dos cães é monitorada diariamente pelo Tenente Arruda e sua equipe veterinária. Os animais passam por pesagens diárias e seguem dietas específicas para garantir seu bem-estar e eficácia nas missões.

Julinho Casares visita o canil da PM de SP e mostra como são treinados os cães policiais

