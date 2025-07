Cruzeiro enfrenta Corinthians na Neo Química Arena pela rodada do Brasileirão Confronto marca retorno de Cássio contra seu ex-clube Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h21 ) twitter

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pela RECORD na TV aberta. O Cruzeiro lidera a competição e está invicto há dez rodadas, enquanto o Corinthians busca recuperação após uma derrota recente e ocupa o décimo lugar na tabela.

O time paulista enfrenta dificuldades internas e não contará com Yuri Alberto, que está lesionado. Em contraste, o Cruzeiro conta com Kaio Jorge, artilheiro do campeonato com 12 gols. Um destaque especial é o goleiro Cássio, que jogará pela primeira vez contra seu antigo clube vestindo a camisa do Cruzeiro.

