Você e o Doutor: Antonio Sproesser tira dúvidas sobre doença de Parkinson

A doença de Parkinson afeta cerca de 4 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O médico Antonio Sproesser explica que a doença é causada pela degeneração de neurônios produtores de dopamina no cérebro. Os sintomas iniciais incluem tremores nas extremidades e instabilidade postural. Embora não haja cura, o tratamento é multidisciplinar, envolvendo atividade física, fonoaudiologia e medicamentos.



