Desafios online levam à morte de criança de 8 anos no Distrito Federal

Desafios da internet: morte de garota de 8 anos no DF enfatiza riscos das redes sociais

A morte de Sara Raíssa Pereira de Castro, uma menina de 8 anos do Distrito Federal, após participar de um desafio online envolvendo inalação de gás de desodorante aerosol, reacendeu discussões sobre a proteção infantil no ambiente digital. Nos últimos onze anos, 56 jovens brasileiros se feriram ou morreram devido a esses desafios perigosos.

A polícia investiga os responsáveis pela divulgação desses vídeos enquanto pais e educadores são incentivados a monitorar e orientar os jovens sobre os riscos associados ao uso da internet. Mais de mil operações foram realizadas no ano passado para desmantelar grupos que visam crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Justiça. No entanto, a legislação brasileira atual não responsabiliza as plataformas digitais sem uma decisão judicial prévia.

Especialistas destacam que o desenvolvimento cerebral dos jovens os torna mais suscetíveis a esses desafios, frequentemente promovidos com recompensas em dinheiro. Em São Paulo, escolas discutem regularmente os perigos digitais nas salas de aula para conscientizar alunos sobre o uso seguro da internet.

Os pais de João Pedro, um menino de 8 anos, adotaram medidas como manter a porta do quarto aberta e controlar o tempo de uso dos dispositivos eletrônicos para proteger o filho dos perigos online. A conscientização sobre o uso seguro da internet é essencial em tempos onde os riscos estão a apenas um clique de distância.

