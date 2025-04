Dia Mundial da Voz destaca superação de pacientes com câncer de laringe Luiz Bazzuco e Márcia Tavares compartilham suas jornadas de recuperação vocal Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h16 ) twitter

Conheça algumas das principais ameaças à capacidade de falar

No Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril, é ressaltada a importância da preservação vocal como meio essencial de comunicação. Estima-se que cerca de 20% das pessoas enfrentem problemas nas cordas vocais ao longo da vida, geralmente sem gravidade. No entanto, o câncer de laringe afeta aproximadamente oito mil brasileiros anualmente e pode ter consequências severas.

Luiz Bazzuco passou por uma laringectomia total devido ao câncer de laringe. Com o auxílio do Sistema Único de Saúde (SUS), ele utiliza uma prótese traqueoesofágica que permite a passagem do ar dos pulmões para o esôfago, possibilitando a fala. Durante sua recuperação, recebeu apoio significativo da empresa onde trabalha como representante comercial.

Márcia Tavares enfrentou um diagnóstico tardio e precisou remover a laringe para sobreviver. Após seis meses se comunicando por escrita e gestos, escolheu uma prótese vocal para recuperar a capacidade de falar. Ambos destacam a importância da reabilitação fonoaudiológica na adaptação à nova realidade e no retorno à vida cotidiana.

