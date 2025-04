Policial militar aposentado é atropelado e morto no estacionamento de shopping em SP

A polícia investiga o atropelamento e morte do ex-policial militar Abel Silva de Siqueira no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. Testemunhas afirmam que o motorista atingiu Abel, deu a volta e o atropelou novamente, antes de abandonar o veículo a 1 km do local. O carro está registrado em nome do pai de um jovem morto por Abel em uma briga de trânsito no ano passado. Durante buscas na casa dos familiares do jovem, foram apreendidos materiais, incluindo uma arma com numeração raspada. A polícia cumpre mandados de prisão temporária na zona norte da cidade, mas ainda não confirmou a identidade do motorista.



