Dia Nacional destaca riscos cardiovasculares para mulheres Infartos são a principal causa de morte feminina; atenção aos sintomas é crucial Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h16 )

Doenças cardiovasculares matam 200 mulheres por dia no Brasil; veja como se prevenir

No Brasil, o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares em Mulheres é celebrado em 14 de maio. A data ressalta a seriedade do problema que resulta em cerca de 200 mortes diárias no país. O risco é particularmente elevado durante a menopausa devido à queda nos níveis de estrogênio, mas todas as mulheres devem estar cientes dos sinais e buscar socorro imediato.

Cristiane Dolores da Costa, com apenas 48 anos, vivenciou essa realidade ao sofrer um infarto recentemente. Ela sentiu dores no peito, mandíbula e outros sintomas como náusea, mas demorou quase 20 horas para procurar ajuda médica. No hospital, foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio causado por um coágulo nas artérias.

Os sintomas clássicos incluem pressão no peito e dor que pode se espalhar para mandíbula e braços. Mulheres também podem experimentar falta de ar, suor frio, tontura e náusea. O cardiologista destaca que o atendimento rápido é crucial, pois cada minuto conta.

Cristiane não precisou de cirurgia; foi tratada com medicação para evitar um ataque cardíaco fatal. Além disso, manter um estilo de vida saudável com dieta equilibrada e exercícios é essencial na prevenção dessas doenças.

