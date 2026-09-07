Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (7)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (7): Após três anos de união, Bárbara Borges anuncia fim da relação com Iran Malfitano. Cantora Simaria canta em salão depois de dar um trato no visual. E ainda: Zé Vaqueiro é puxado por fã e cai do palco durante um show no interior paraibano.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.