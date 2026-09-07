Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (7)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (7): Após três anos de união, Bárbara Borges anuncia fim da relação com Iran Malfitano. Cantora Simaria canta em salão depois de dar um trato no visual. E ainda: Zé Vaqueiro é puxado por fã e cai do palco durante um show no interior paraibano.
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