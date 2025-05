Enxaqueca com aura aumenta risco de AVC em jovens Estudo destaca importância do tratamento para prevenir complicações Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enxaqueca: conheça mais sobre os fatores de risco, sintomas e diagnóstico da doença

Um estudo recente revelou que a enxaqueca com aura é um fator de risco não tradicional para acidente vascular cerebral (AVC) em pessoas entre 18 e 49 anos. A descoberta ressalta a importância do Dia Mundial de Conscientização sobre a Enxaqueca e afeta cerca de 30 milhões de brasileiros.

Giovana Ortega, uma estudante de 22 anos, compartilhou sua experiência lidando com enxaquecas frequentes e intensas. Após diagnóstico médico, ela ajustou sua dieta e hábitos de sono para minimizar as crises.

Especialistas recomendam que pacientes com enxaqueca monitorem suas crises cuidadosamente. Manter um diário das dores de cabeça pode ajudar no diagnóstico preciso e na gestão eficaz da condição. Mudanças no estilo de vida, como uma alimentação equilibrada e sono adequado, são essenciais para reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida.

Assista em vídeo - Enxaqueca: conheça mais sobre os fatores de risco, sintomas e diagnóstico da doença

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!