Força Aérea Brasileira intercepta avião com drogas no Pará

Força Aérea Brasileira intercepta avião de pequeno porte que transportava drogas no Pará

A Força Aérea Brasileira interceptou um avião de pequeno porte suspeito de transportar 200 quilos de skunk no Pará. A operação contou com o apoio das polícias de Mato Grosso e Goiás.

Após a identificação da aeronave pela Força Aérea, o piloto foi obrigado a realizar um pouso forçado na zona rural de Santarém (PA), mas os tripulantes conseguiram fugir logo após a aterrissagem.

A ação foi desencadeada após comunicação entre as forças de segurança estaduais e a Força Aérea Brasileira sobre a suspeita de tráfico de drogas. As autoridades continuam as buscas pelos ocupantes da aeronave.

