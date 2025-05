E Se Fosse Você? Homens com estilos diferentes pedem celular emprestado na rua

No E Se Fosse Você? desta quinta-feira (15), quatro pessoas com diferentes aparências pediram um celular emprestado para estranhos na rua. Elas alegavam que precisavam fazer uma ligação e que haviam esquecido o próprio aparelho em um táxi. Na primeira parte, uma idosa e uma jovem mulher participaram do teste. Confira a segunda parte, onde um jovem ‘desleixado’ e um homem vestindo roupas mais formais fazem o pedido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!