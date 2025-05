Fraude em posto de combustíveis em Guarulhos (SP) leva a ação policial Clientes denunciam cobranças abusivas; Procon encontra irregularidades Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h03 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h03 ) twitter

Patrulha do Consumidor: Clientes denunciam fraude na troca de óleo em posto de combustíveis

Uma operação do Procon em um posto de combustíveis em Guarulhos (SP) revelou práticas fraudulentas contra consumidores. Clientes relataram cobranças exorbitantes, como R$ 8 mil por uma troca de óleo que deveria custar cerca de R$ 800. Uma das vítimas relatou que tentou negociar parte do valor após ameaçar tomar medidas legais, mas não obteve sucesso.

Durante a fiscalização, foram encontradas irregularidades nas bombas de combustível, que estavam adulteradas para alterar as quantidades vendidas. O gerente do posto foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre as práticas comerciais do estabelecimento.

A ação do Procon visa proteger os consumidores de práticas enganosas e garantir que os postos operem conforme as normas de defesa do consumidor. A investigação continua para apurar a extensão das irregularidades e responsabilizar os envolvidos.

Assista em vídeo - Patrulha do Consumidor: Clientes denunciam fraude na troca de óleo em posto de combustíveis

