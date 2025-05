Frio intenso atinge Sul e Sudeste com temperaturas baixas em São Paulo Capital paulista registra dia mais frio do ano com previsão de 8°C na próxima madrugada Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h48 ) twitter

Primeira onda de frio de 2025 derruba temperaturas no Sul e Sudeste do país

Uma massa de ar polar avança pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil, trazendo frio intenso. Em São Paulo, a cidade de Itapeva registrou a temperatura mais baixa do estado, com 6°C. Na capital, o dia foi o mais frio do ano, e há previsão de que os termômetros cheguem a 8°C na próxima madrugada.

Devido ao frio intenso, a prefeitura de São Paulo decidiu reativar a Operação Baixas Temperaturas. A ação visa distribuir alimentos quentes e cobertores à população em situação de vulnerabilidade. A mudança climática também trouxe ventos fortes que derrubaram cerca de 70 árvores na região metropolitana.

