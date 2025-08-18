Golpe ‘Boa Noite Cinderela’ cresce no Rio de Janeiro Mais de quatro mil casos registrados em locais movimentados neste ano Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 11h22 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h22 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O golpe "Boa Noite Cinderela" tem crescido no Rio de Janeiro, com mais de 4 mil casos registrados em 2023.

Criminosos adicionam substâncias sedativas em bebidas de pessoas distraídas em locais movimentados.

Recentemente, turistas ingleses foram dopados e tiveram dinheiro roubado por golpistas após conhecerem mulheres em uma área famosa por festas.

A polícia alerta sobre a importância de vigilância ao consumir bebidas e de não aceitar ofertas de desconhecidos.

O golpe “Boa Noite Cinderela” tem se tornado cada vez mais comum no Rio de Janeiro, com mais de quatro mil casos registrados este ano pela delegacia local. Criminosos aproveitam distrações em áreas movimentadas para adicionar substâncias sedativas em bebidas.

Recentemente, dois turistas ingleses foram vítimas desse golpe após conhecerem três mulheres na Lapa, uma região famosa por seus bares e festas noturnas. As vítimas foram encontradas dopadas na praia, enquanto as golpistas realizaram transações financeiras com valores significativos utilizando o telefone de um dos turistas.

As criminosas foram identificadas pelas autoridades e estão sendo procuradas; uma delas possui passagens anteriores pela polícia. O golpe ocorre principalmente durante a madrugada e visa pessoas que utilizam aplicativos de aluguel de apartamento para evitar câmeras em hotéis.

A absorção rápida das substâncias causa sonolência e amnésia nas vítimas, dificultando a lembrança dos eventos ocorridos enquanto estavam sob efeito dos sedativos. A polícia recomenda vigilância constante ao consumir bebidas em locais públicos e alerta contra aceitar bebidas oferecidas por desconhecidos.

O que é o golpe ‘Boa Noite Cinderela’ e como ele tem se manifestado no Rio de Janeiro?

O golpe ‘Boa Noite Cinderela’ envolve a adição de substâncias sedativas em bebidas de pessoas distraídas em áreas movimentadas. Este ano, mais de quatro mil casos foram registrados no Rio de Janeiro.

Quais foram as circunstâncias envolvendo os turistas ingleses que caíram no golpe?

Recentemente, dois turistas ingleses foram dopados após conhecerem três mulheres na Lapa. Eles foram encontrados na praia, enquanto as golpistas utilizaram o telefone de um dos turistas para realizar transações financeiras.

O que a polícia está fazendo em relação às criminosas identificadas neste golpe?

As criminosas foram identificadas pelas autoridades e estão sendo procuradas; uma delas já possui passagens anteriores pela polícia.

Quais recomendações a polícia faz para evitar ser vítima desse tipo de golpe?

A polícia recomenda vigilância constante ao consumir bebidas em locais públicos e alerta sobre o perigo de aceitar bebidas oferecidas por desconhecidos, pois as substâncias sedativas podem causar sonolência e amnésia nas vítimas.

