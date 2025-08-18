Golpe ‘Boa Noite Cinderela’ cresce no Rio de Janeiro
Mais de quatro mil casos registrados em locais movimentados neste ano
O golpe “Boa Noite Cinderela” tem se tornado cada vez mais comum no Rio de Janeiro, com mais de quatro mil casos registrados este ano pela delegacia local. Criminosos aproveitam distrações em áreas movimentadas para adicionar substâncias sedativas em bebidas.
Recentemente, dois turistas ingleses foram vítimas desse golpe após conhecerem três mulheres na Lapa, uma região famosa por seus bares e festas noturnas. As vítimas foram encontradas dopadas na praia, enquanto as golpistas realizaram transações financeiras com valores significativos utilizando o telefone de um dos turistas.
As criminosas foram identificadas pelas autoridades e estão sendo procuradas; uma delas possui passagens anteriores pela polícia. O golpe ocorre principalmente durante a madrugada e visa pessoas que utilizam aplicativos de aluguel de apartamento para evitar câmeras em hotéis.
A absorção rápida das substâncias causa sonolência e amnésia nas vítimas, dificultando a lembrança dos eventos ocorridos enquanto estavam sob efeito dos sedativos. A polícia recomenda vigilância constante ao consumir bebidas em locais públicos e alerta contra aceitar bebidas oferecidas por desconhecidos.
