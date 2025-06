Golpe de falsa reserva atinge turistas em Campos do Jordão (SP) Famílias são lesadas ao pagar adiantamento fora de plataformas seguras Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 11h26 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h26 ) twitter

Dezenas de casais caem em golpe da falsa reserva de hotel em Campos do Jordão (SP)

Turistas que planejaram visitar Campos do Jordão (SP) foram enganados por um golpe de falsa reserva de hotel. Dezenas de casais pagaram metade do valor da hospedagem fora das plataformas de reservas confiáveis e descobriram que não havia reserva ao chegar no local.

A família de Daniela, acompanhada por seus animais de estimação, foi uma das afetadas. Eles efetuaram o pagamento por meio de um contato telefônico que gerou desconfiança. Ao chegarem ao hotel, foram informados que caíram no golpe, assim como outros turistas presentes no local.

O hotel já havia denunciado o anúncio fraudulento à plataforma e registrado um boletim de ocorrência na polícia civil. Recomenda-se aos turistas verificar cuidadosamente a autenticidade dos anúncios antes de realizar qualquer pagamento, principalmente quando os preços parecem muito vantajosos. As plataformas também têm a responsabilidade de garantir a veracidade dos anúncios publicados.

