Tecnologia a serviço do crime: drones ganham protagonismo na guerra urbana brasileira

Os avanços tecnológicos trazem muitos benefícios à sociedade. Porém, quando mal utilizados, viram grandes ameaças às pessoas. Um exemplo disso são os drones. Eficientes no monitoramento ou transporte de pequenas cargas, as aeronaves não tripuladas viraram armas de guerra e, mais recentemente, valiosas ferramentas do crime. As autoridades observam essa perigosa aliança e investem pesado no contragolpe. Veja como!



